El Senado brasileño debate una rebaja de pena para Bolsonaro

El texto, aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada de manera sorpresiva, suscitó manifestaciones el domingo en varias ciudades de Brasil, convocadas por la izquierda.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bajo las reglas actuales, la justicia estima que su tiempo efectivo de prisión será de unos ocho años, pero la iniciativa en discusión podría reducirlo a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

En un Congreso de mayoría conservadora, la bancada bolsonarista ha insistido en otorgar una amnistía al mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

Con el receso de fin de año a la vuelta de la esquina, los aliados del expresidente aceptan la reducción de penas como “un primer paso” hacia el perdón total.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por los diputados con 291 votos a favor y 148 en contra.

La sesión se vio interrumpida por un intento de saboteo por parte de un diputado izquierdista que acabó en una gresca con la policía legislativa.

La mayoría conservadora es menos abrumadora en el senado, donde varios parlamentarios han avisado que modificarán o rechazarán el texto aprobado por los diputados cuando sea examinado este miércoles en comisión.

En su versión actual, el proyecto es un “caballo de Troya” que también “reduce drásticamente las penas de delincuentes” comunes, advirtió el martes el senador Alessandro Vieira.

Integrante de uno de los partidos de centro que controlan el Senado, Vieira anticipó que votará para desechar el texto y reiniciar el trámite desde cero, en un documento obtenido por la AFP.