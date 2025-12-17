Hallan muerta en su vivienda a una polémica jueza colombiana junto a su bebé recién nacido

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, dijo a periodistas que "preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la jueza", de 37 años de edad. Sin embargo, la Fiscalía investiga las causas del deceso.

El coronel explicó que el bebé de solo dos meses fue remitido a un centro asistencial de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se recupera satisfactoriamente y su estado de salud es estable.

Igualmente, señaló que el escolta de Polanía, que era jueza penal con función de garantías, habló con ella la noche del martes, pero que hoy miércoles, al no obtener respuesta a sus llamados, dio aviso a las autoridades.

"Se ingresó a la vivienda y se encontró a la jueza muerta en su habitación junto al bebé", que lloraba sin parar, detalló el coronel Ojeda.

Tras el polémico video de la audiencia de 2022, Polanía fue suspendida por tres meses por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero posteriormente fue absuelta.

Además, en septiembre de 2023, la jueza, muy activa en redes sociales, difundió en su cuenta de Instagram fotografías y videos de un espectáculo erótico con estrípers en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante una fiesta del Día del Amor y la Amistad.