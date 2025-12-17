Los médicos residentes en Inglaterra empiezan una huelga en medio de una ola de gripe

El paro, convocado por la Asociación Médica Británica (BMA, en inglés), comenzó a las 07:00 GMT de hoy, después de que no prosperasen las conversaciones entre la BMA y el gobierno para evitar el paro, el decimocuarto de este colectivo desde marzo de 2023.

Los médicos residentes, que representan casi la mitad de la fuerza laboral médica en los hospitales ingleses, solicitan un incremento de los salarios superior al 20 %.

El Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) informó de que, debido a la ola de gripe que presiona a los hospitales, los servicios no urgentes se verían afectados por el paro.

Los médicos residentes piden un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde 2008, a pesar de los recientes incrementos ofrecidos por el Gobierno.

Además de la cuestión salarial, la BMA ha vinculado la protesta a la escasez de plazas de formación especializada, argumentando que miles de médicos cualificados no encuentran trabajo a pesar de las largas listas de espera en el NHS.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha indicado a los medios que "ha trabajado hoy para intentar evitar estas huelgas. Todos sabemos que el período previo a Navidad y Año Nuevo siempre es el de mayor actividad para el NHS. Con la supergripe, este año es más difícil."

"Y esa doble carga de gripe y huelgas significa que ahora hay una carga adicional para el resto del personal del NHS", añadió.

La BMA ha indicado que está comprometida con la seguridad de los pacientes en la actual ola de gripe.

"Mantendremos un estrecho contacto con el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra durante las huelgas para abordar cualquier inquietud en materia de seguridad que pueda surgir", precisó un portavoz del sindicato.