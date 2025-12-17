Lula lanza un ultimatum a la UE para ratificar el acuerdo con Mercosur

“Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”, advirtió el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva.

El acuerdo de asociación Mercosur-UE está pendiente de ratificación tras la conclusión de las negociaciones en diciembre de 2024.

“Voy a Foz do Iguaçu con la expectativa de que digan ’sí’ y no digan ’no’, pero si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos”, advirtió Lula.

Italia se sumó hoy a Francia al solicitar aplazar el acuerdo comercial entre los bloques, cuya firma Brasil pretende que tenga lugar durante una cumbre el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

También, manifestaron su rechazo a la alianza comercial otros europeos: Hungría y Polonia.

El presidente Emmanuel Macron indicó hoy que Francia se opondrá “de manera muy firme” a la eventual adopción del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere firmar el sábado en Brasil.

El acuerdo permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica. A cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.