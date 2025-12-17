Muere una mujer boliviana apuñalada por su hijo en Madrid

El suceso tuvo lugar en el domicilio familiar, ubicado en un conocido barrio de la capital, donde vive una amplia colonia de ciudadanos latinoamericanos.

Por causas que investiga la Policía, el joven presuntamente propinó múltiples puñaladas a su madre en todo el cuerpo, sobre todo en el cuello y en la espalda.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria. La Policía detuvo al hijo, nacido en España, mientras que en el domicilio no se encontraba en ese momento la pareja de la víctima.

Agentes de Policía Científica y de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy