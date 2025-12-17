Rusia se ofrece a reemplazar a Reino Unido en pacto tecnológico frenado por EE.UU.

"Es posible que, a fin de cuentas, Rusia sustituya a Reino Unido en el importante pacto tecnológico con EE.UU.", afirmó en su cuenta en la red social X, donde publicó el titular de Financial Times 'Estados Unidos suspende acuerdo tecnológico con Reino Unido".

Dmitriev, director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia y considerado como uno de los autores del plan de paz para Ucrania presentado por Trump, aconsejó a Londres "aprender a solucionar problemas reales, y no imaginarios", en alusión a las presuntas amenazas rusas denunciadas por Reino Unido.

Según informó la víspera el Financial Times, Washington frenó el pacto tecnológico con Londres debido a su descontento con el avance de sus negociaciones comerciales entre ambos países, particularmente en los temas de la regulación digital y los estándares alimentarios.

El pacto firmado por Trump y Starmer en septiembre pasado preveía inversiones de 31.000 millones de libras (sobre los 42.000 millones de dólares) en la economía británica por parte de las compañías estadounidenses Microsoft, Nvidia, Google y OpenAI, que propiciaría la creación de un importante centro de producción electrónica en Europa.

