Al menos cuatro militares muertos y siete más heridos en ataque a base militar en Colombia

"De manera preliminar se conoce que cuatro de nuestros de soldados fueron asesinados y al parecer siete más resultaron heridos, quienes están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región", señaló la Segunda División del Ejército en un comunicado.

La Base Militar del 27, donde se produjo el atentado, pertenece al Batallón de Infantería No. 14 y, según el Ejército, fue atacada con artefactos explosivos, ante lo cual los militares respondieron con ráfagas de fusil.

Esta unidad militar está ubicada en el caserío el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar, región donde opera principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que esta semana perpetró cerca de cien acciones armadas como parte de un paro armado de 72 horas en los departamentos donde tiene presencia.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, atribuyó al ELN el "cobarde ataque" y dijo que unidades del Ejército "en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista".

Este ataque se produce en medio de un recrudecimiento de la violencia guerrillera en el país en vísperas de la Navidad.

Hasta hoy, el hecho más grave de esta ofensiva guerrillera era la toma el pasado martes de la localidad de Buenos Aires, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), donde durante más de siete horas y a plena luz del día, disidentes de las FARC atacaron con explosivos y ráfagas de fusil el puesto policial y edificaciones aledañas.

La toma guerrillera de Buenos Aires dejó ocho policías heridos y la destrucción del puesto policial y otras edificaciones de ese municipio.