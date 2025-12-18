Australia anuncia un programa para recompra de armas tras el atentado en la playa de Bondi

"Esperamos que cientos de miles de armas de fuego sean recolectadas y destruidas a través de este plan", declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese, durante una rueda de prensa.

Esta iniciativa forma parte del refuerzo de la política sobre control de armas, con la creación de un registro nacional y limitar el número de armas por persona, entre otras medidas, que Camberra ha anunciado tras el ataque terrorista.

"Los terribles acontecimientos de Bondi demuestran que necesitamos retirar más armas de nuestras calles", remarcó Albanese, al cifrar en más de cuatro millones las armas de fuego en Australia.

El domingo, un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos, incluido uno de los perpetradores, que eran padre e hijo, y decenas de heridos.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI).

La Policía confirmó que uno de los atacantes, identificado como Sajid Akram y quien falleció en el asalto, tenía licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas, y pertenecía a un club de tiro.

Las autoridades han presentado 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el tiroteo masivo.

Albanese además declaró este domingo, una semana después del atentado, como día nacional para la "reflexión" y pidió a los australianos encender velas en señal de recuerdo de las víctimas.

"Es un momento para detenernos, reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca definirán nuestra identidad como australianos", subrayó el mandatario.

En 1996, Australia endureció las leyes de posesión de armas a raíz de la matanza de 35 personas en la localidad turística Porth Arthur; mientras que en 2017, tras registrar varios incidentes armados perpetrado por yihadistas, impulsó una amnistía por la cual se entregaron más de 57.000 armas de fuego.