España "deplora" las sanciones de EE.UU. contra dos jueces de la Corte Penal Internacional

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó la decisión del Gobierno de Donald Trump de imponer sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel y por votar a favor de la decisión del tribunal contra la apelación del Estado judío el 15 de diciembre.

Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.

"La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción", expresó sobre ello el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El Gobierno de España lamentó que la acción de Estados Unidos afecte "gravemente" la labor de la Corte Penal Internacional y recordó que el tribunal desempeña "una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la reparación de las víctimas".

Asimismo, el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez reafirmó su respaldo "inequívoco" a la corte y trasladó su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal afectado por estas decisiones.

"España continuará cumpliendo de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional", zanjó el Ministerio de Asuntos Exteriores en la nota.