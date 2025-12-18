Gremios paraguayos ven salvaguardas como una "modificación unilateral" a pacto UE-Mercosur

"La incorporación de nuevas condiciones en esta etapa equivale, en los hechos, a una modificación unilateral de los compromisos asumidos", reza una carta de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Asociación Rural de Paraguay (ARP) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod).

En la misiva, con fecha 17 de diciembre y dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, los productores expresan su "firme rechazo" a "una cláusula de salvaguardia bilateral" aprobada por la UE y que aseguran fue adoptada "de manera unilateral".

"Este proceder resulta incompatible con el espíritu de asociación y constituye una señal inequívoca de falta de respeto hacia los países del Mercosur -el bloque integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena-, al introducir modificaciones sustantivas a las reglas de juego en una etapa final del proceso", añadió el documento.

Para los gremios, este episodio "no constituye un hecho aislado", y señalaron que el bloque comunitario "ya había alterado el equilibrio del acuerdo al reabrir unilateralmente una negociación que había sido cerrada tras más de dos décadas de conversaciones", cuando se incorporó, según la comunicación, "un anexo de sostenibilidad que no formaba parte de los términos originalmente consensuados".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, solicitaron que Paraguay "plantee de manera firme que esta propuesta altera el equilibrio negociado del acuerdo" y que esta posición sea sostenida "de manera activa, coherente y consistente en los ámbitos políticos y diplomáticos correspondientes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La UE consensuó este miércoles a la carrera unas cláusulas de salvaguardia para añadir al acuerdo que permitan proteger a los productores europeos, especialmente los agropecuarios, en el caso de que las importaciones del Mercosur crezcan demasiado o los precios de los productos de estos países sean mucho más bajos que los equivalentes europeos.

La aprobación se dio en respuesta a la fuerte oposición al acuerdo de países como Francia, a los que se sumó ahora Italia.

Los productores paraguayos defienden en su carta que esa medida "compromete la previsibilidad del acceso al mercado europeo", y aseguran que se habilita "la suspensión de preferencias comerciales ante fluctuaciones normales de volumen y precios".

El acuerdo comercial aún debe ser debatido por el Consejo de la UE y la Eurocámara, cuyos líderes están reunidos en una cumbre en Bruselas (Bélgica), donde este jueves protestaron miles de agricultores europeos contra del pacto con el Mercosur.

Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y traspasará a Paraguay, advirtió este jueves que si la UE no firma el acuerdo comercial este sábado, el bloque suramericano pasará a priorizar las negociaciones con otros socios, como Japón o Reino Unido.