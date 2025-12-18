Migrantes apuestan por establecerse en México al acercarse el primer año de Trump

Es el caso de Susan Niquerol Martin, cubana con residencia mexicana, quien ha descartado el objetivo de llegar a Estados Unidos al subrayar que para las personas que tienen sus documentos en México hay oportunidad de poder tener algún empleo y tener una mejor calidad de vida en el país.

“Pienso que ahora tendremos oportunidades, porque los que tenemos (documentos) estamos muy agradecidos con este país", afirmó a EFE en la ciudad de Tapachula (Chiapas), la más grande de la frontera sur de México y uno de los epicentros de la crisis migratoria en el continente americano.

"Yo tengo mi residencia, gracias a Dios estoy contenta de rehacer mi vida acá buscando oportunidades de empleo y más”, subrayó.

Niquerol fue una de las decenas de migrantes que asistió al Día Internacional del Migrante, donde las autoridades ofrecieron una diversidad de servicios, atención médica, asesoría legal, donación de ropa, entrega de alimentos, juguetes para niños y dinámicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, los migrantes dijeron sentirse agradecidos en México, donde se sienten acogidos e incluidos por dejarlos permanecer en esta frontera sur, a pesar de las complicaciones de la travesía que hicieron al dejar su país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al evento asistieron unos 500, especialmente de Cuba y Haití, quienes recorrieron los diversos puesto de las organizaciones civiles y gubernamentales en busca de empleo y atención médica.

Por su parte, Denisse Lugardo Escobar, directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo de Tapachula, enfatizó que el evento se llevó a cabo "con calidez", a la vez que destacó que las principales peticiones de los migrantes son la regularización migratoria, la vinculación con un empleo formal y acceso a una vida digna.

“Lo que debe reinar es la inclusión y verlos con otros ojos que no sean discriminación, sino de atención, ellos nos cuentan sus historias de vida, sensibilizarnos como población local para podernos adaptar a ellos”, indicó Lugardo.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

Como consecuencia, el objetivo de muchos migrantes ahora es poder tener un estatus legal para poder trabajar y establecerse en el país.