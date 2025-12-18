Muere una concejal y siete menores son heridos en un ataque armado en el norte de Perú

La concejal de la municipalidad distrital de Chicama, Elena Rojas Alcalde, falleció por las heridas de balas disparadas por un grupo de delincuentes que llegó al centro poblado Sausal, en plena actividad social, lo que desató el pánico de los asistentes.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó que siete personas resultaron heridas al quedar en medio del tiroteo, según reportó el canal Sol TV en su cuenta de la red social X.

Un comunicado del gobierno regional de La Libertad señaló que los "lamentables hechos de violencia armada" en Sausal dejaron como saldo siete menores heridos y el fallecimiento de la regidora Elena Rojas, por quien expresó su profunda solidaridad con sus familiares.

"Condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población", indicó el gobierno regional.

La alcaldesa de la provincia de Ascope, a la cual pertenece Chicama, Rosario Cortijo, confirmó el deceso de Rojas y calificó al ataque como "un acto criminal cobarde" que enluta a toda la región.

Según la Policía Nacional del Perú, los atacantes llegaron a la actividad con la intención de generar terror durante el evento.

La Libertad es una de las regiones del país que fueron declaradas en emergencia por el anterior gobierno de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) para controlar la ola de crimen organizado y la incidencia de la extorsión y el sicariato en diversos sectores sociales de la costa norte del Perú.

Muchas autoridades locales participan estos días en actividades sociales con ocasión de las fiestas de fin de año y con miras a la campaña electoral de los próximos meses, dado que en abril próximo se realizan los comicios presidenciales y en noviembre del 2026 las elecciones regionales y municipales.