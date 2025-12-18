Renuncia el influyente arzobispo católico estadounidense

El primer papa estadounidense de la Iglesia católica reemplazó a Dolan —quien dimitió conforme al derecho canónico al cumplir 75 años— por un obispo poco conocido de 58 años originario de Illinois, Ronald Hicks, informó el Vaticano.

Este nombramiento deja entrever la voluntad de una mayor firmeza de la Iglesia frente a las decisiones de la administración estadounidense de Donald Trump, especialmente en materia de defensa de los derechos humanos.

Dolan, que ejerció como arzobispo de Nueva York desde 2009, es una figura emblemática y mediática de la Iglesia estadounidense, y un ferviente opositor al aborto.

Su dimisión se produce pocos días después de la creación de un fondo de 300 millones de dólares destinado a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que presentaron denuncias contra la Iglesia en el estado de Nueva York.

