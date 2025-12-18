República Dominicana introduce para exhibición al mono Rhesus y el Caiman crocodilus

La petición fue formulada por el Zoológico Nacional Manuel Valverde Podestá (Zoodom), precisó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en una nota.

El Rhesus es un macaco típico. Los machos crecen y alcanzan una altura de 60 cm, con una cola de unos 30 cm. Presentan dimorfismo sexual; los machos pueden pesar hasta 6 kilogramos y las hembras hasta la mitad y medir 40 centímetros. Tienen una expectativa de vida de cerca de 25 años, aseguró Medio Ambiente.

El Caiman Crocodilus es un reptil semiacuático carnívoro de tamaño pequeño a mediano, muy distribuido en aguas dulces de América Central y del Sur, que se caracteriza por una cresta ósea entre sus ojos que le da apariencia de gafas y por su dieta generalista, siendo un depredador clave en su ecosistema acuático.

Las especies llegarán al país procedentes del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, agregó la información.

Tras el análisis correspondiente, la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente dijo que el Zoológico Nacional cumple con las condiciones y medidas de bioseguridad requeridas para evitar posibles riesgos ambientales asociados a la introducción de fauna exótica.

El organismo, por otra parte, rechazó otra solicitud en cuanto a los pericos ringneck (Psittacula krameri), por considerar que esta especie está catalogada como invasora, ya que puede afectar la biodiversidad nacional al competir con aves nativas por alimento y espacios de anidación, además de representar un riesgo para la agricultura.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que las decisiones relacionadas con la introducción de especies se adoptan con base en criterios técnicos y científicos, priorizando la protección de los ecosistemas del país y el manejo responsable de la biodiversidad.