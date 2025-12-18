Tusk: o damos dinero hoy o entregaremos sangre mañana

Berlín, 18 dic (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este jueves, el llegar a la cumbre europea, que los líderes del continente están ante la alternativa de dar dinero hoy, en alusión al uso de los activos rusos para ayudar a Ucrania, o entregar sangre el día de mañana para hacer frente a la agresión rusa.