18 de diciembre de 2025 - 04:55
Tusk: o damos dinero hoy o entregaremos sangre mañana
Berlín, 18 dic (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este jueves, el llegar a la cumbre europea, que los líderes del continente están ante la alternativa de dar dinero hoy, en alusión al uso de los activos rusos para ayudar a Ucrania, o entregar sangre el día de mañana para hacer frente a la agresión rusa.
"La alternativa es clara. O damos dinero hoy o entregaremos sangre mañana. Y estoy hablando de Europa", dijo Tusk a su llegada.
"Eso todo lo que tengo que decir hoy", añadió sin aceptar preguntas de los periodistas.
Los líderes europeos deberán decidir entre hoy y mañana sobre el uso de los activos rusos congelados para la ayuda de Ucrania.