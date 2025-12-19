Colombia cierra 2025 con una tasa de interés del 9,25 %, estable desde abril pasado

Para adoptar esa medida cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25.

La medida adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República "mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta", explicó el emisor.

Igualmente dijo que los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos.

El Banco de la República recordó que, después de subir al 5,5 % anual en octubre, la inflación total en noviembre descendió al 5,3 %, pero su nivel continuó por encima del observado a fines de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, la inflación básica, sin alimentos, ni regulados, se ubicó en el 4,9 %, inferior al 5,2 % observado a fin de 2024 y el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual del 3,4 % en el tercer trimestre en su serie desestacionalizada, excediendo los pronósticos del equipo técnico (3,0 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recordó que la no aprobación de la reforma tributaria con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.221 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026 "demanda del Gobierno Nacional acciones que contribuyan a equilibrar el Presupuesto General de la Nación en 2026".

El Banco de la República volverá a revisar la tasa de interés en su reunión del próximo 30 de enero, en la que evaluará el impacto inflacionario de la subida del salario mínimo para 2026 en Colombia, que el Gobierno debe anunciar en los próximos días y que se espera sea de por lo menos el 12 %, según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.