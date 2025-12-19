Cuatro menores siguen hospitalizados tras el atentado mortal contra una concejala en Perú

En un comunicado, el ministerio señaló que tres de los niños heridos en el centro poblado Sausal fueron dados de alta en las últimas horas y cuatro reciben atención médica especializada en el Hospital Regional Docente de la ciudad de Trujillo, capital de la región de La Libertad, en la costa norte del país.

"Todos ellos presentaron heridas por armas de fuego y han sido atendidos por un equipo multidisciplinario según la gravedad del caso. Al momento se encuentran estables y solo una menor está en observación", detalló el Ministerio de Salud.

A su vez, el director del Hospital Regional Docente de Trujillo, Augusto Salazar, informó a la agencia estatal Andina que la única menor que presenta una complicación es una niña de 7 años operada el jueves por un traumatismo leve en el abdomen y que también tiene una fractura de muñeca en pleno tratamiento.

Otro adolescente de doce años tiene un traumatismo leve en la región abdominal por arma de fuego con orificio de entrada y salida, un niño de 8 años registra laceración en la región abdominal superficial y un niño de 2 años tiene un traumatismo en el muslo por arma de fuego, sin comprometer órganos vitales.

El médico estimó que estos menores podrían recibir el alta médica en las próximas 72 horas porque sus lesiones no son graves.

A raíz del ataque armado, la concejal de la municipalidad distrital de Chicama, Elena Rojas Alcalde, falleció el jueves por las heridas de balas disparadas por un grupo de delincuentes que llegó al centro poblado Sausal, en plena actividad social con familias y niños, lo que desató el pánico de los asistentes.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope, en La Libertad, efectúa las diligencias preliminares tras el atentado en agravio de Rojas, de 60 años, quien falleció a causa de varios impactos de bala durante dicha actividad navideña, informó el Ministerio Público.

Un comunicado del Gobierno Regional de La Libertad señaló que los "lamentables hechos de violencia armada" en Sausal dejaron como saldo siete menores heridos y el fallecimiento de Rojas, por quien expresó su profunda solidaridad con sus familiares.

La Libertad es una de las regiones del país que fueron declaradas en emergencia por el anterior gobierno de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) para controlar la ola de crimen organizado y la incidencia de la extorsión y el sicariato en diversos sectores sociales de la costa norte del Perú.

Diversas autoridades locales participan estos días en actividades sociales con ocasión de las fiestas de fin de año y con miras a la campaña electoral, dado que en abril próximo se realizan los comicios presidenciales y en noviembre del 2026 las elecciones regionales y municipales.