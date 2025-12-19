Jurado electoral descarta el voto digital en las elecciones generales de Perú en 2026

El máximo órgano electoral del país señaló que el pleno del JNE aprobó la opinión técnica desfavorable emitida por las áreas especializadas respecto de la Solución Tecnológica de Voto Digital remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad a cargo de la organización de los comicios.

El comité técnico analizó la arquitectura tecnológica del sistema, los protocolos de ciberseguridad, el nivel de protección de datos personales, así como los estándares de legalidad y transparencia que deben regir todo proceso electoral.

No obstante, el JNE indicó que considerando "el carácter preclusivo e improrrogable" del cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026, así como el hecho de que la solución tecnológica aún se encuentra en etapa de desarrollo, se ha determinado que "no reúne los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana", ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo.

Remarcó que la aplicación del voto digital en los comicios de abril próximo, en los que se elegirá presidente de la república, vicepresidentes y legisladores del Congreso bicameral, podría generar riesgos que "afectarían la confianza y la integridad" del proceso electoral, principios que el JNE tiene el deber constitucional de salvaguardar.

Esta semana, la ONPE había reportado que 9.983 peruanos se habían registrado para el proyecto piloto de votación digital con miras a implementarlo en las elecciones generales del 2026, donde los ciudadanos elegirán al presidente de la república, vicepresidentes y miembros del Congreso bicameral.

El 43 % de los inscritos no habían logrado votar en los comicios generales del 2021 ni en las elecciones regionales y municipales del 2022.

La ONPE explicó que el 68 % de los registrados pertenecen a las fuerzas armadas y la Policía Nacional debido a los problemas que afrontan para desplazarse a sus lugares de votación porque deben trabajar en las jornadas de votación para garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, otro grupo inscrito, de 1.447 personas, viven en el extranjero y manifestaron su voluntad de votar digitalmente e igualmente, el personal de salud, asistencial y administrativo suma 865 personas registradas para el voto digital, así como 169 bomberos y 131 ciudadanos con discapacidad.