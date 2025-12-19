Los plazos para firmar el acuerdo "no son infinitos", advierte el canciller de Paraguay

"Entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales e internas, pero tiene que entender que los plazos no son infinitos", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay en una rueda de prensa que concedió tras la reunión que tuvieron los cancilleres del Mercosur este viernes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El ministro paraguayo afirmó que, tras 26 años de negociaciones, el Mercosur considera que llegó el momento de firmar y el bloque suramericano está dispuesto a hacerlo.

"Este momento es importante porque los cancilleres hemos coincidido en que estamos dispuestos a firmar ese instrumento. Estamos dispuestos a avanzar", afirmó al ser interrogado sobre la petición del Consejo Europeo para que la firma del acuerdo, inicialmente prevista para este sábado durante la Cumbre del Mercosur, sea nuevamente aplazada.

Tras no conseguir el jueves el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo debido al rechazo de países como Francia y a las dudas de última hora de Italia, la Comisión Europea anunció este sábado que está en condiciones de superar sus discrepancias y de firmar el acuerdo el 12 de enero próximo en Paraguay.

"Yo también leí esa información en los medios de comunicación (que la Unión Europea propuso el día 12 de enero para la firma) y le pregunté al canciller (brasileño) Mauro Vieira si él había recibido alguna comunicación oficial como presidente pro tempore (del Mercosur) y me dijo que no. Yo tampoco he recibido ninguna comunicación oficial", aseguró sobre el supuesto nuevo plazo.

Agregó que, ante el nuevo aplazamiento, le prioridad de la Presidencia paraguaya del Mercosur es centrar los esfuerzos en negociaciones comerciales con otros países o bloques.

Entre los posibles futuros socios citó Emiratos Árabes Unidos, "con los que tenemos una negociación bastante avanzada", así como Catar, "que ha manifestado su interés en avanzar con nosotros".

Agregó que el Mercosur está interesado en un acuerdo con los países del Sudeste Asiático, especialmente con Vietnam, Indonesia y Malasia.

"Una de las prioridades de la Presidencia pro tempore de Paraguay es ampliar el acuerdo de preferencias arancelarias con India y seguir las negociaciones con Canadá y Japón. Hay un escenario muy activo de negociaciones internacionales", dijo.

Agregó que, en un mundo tan dinámico, el Mercosur necesita vigorizar la presencia internacional de sus productos.

"Creemos que hay una oportunidad extraordinaria en el mundo y que el Mercosur es el territorio que puede resolver una de las mayores amenazas de la humanidad. En 2050 seremos 10.000 millones de habitantes en el mundo. Hoy día, el Mercosur provee el 60 % de la proteína del mundo y es el único territorio que aún puede producir más alimento del que consume", dijo.

En ese sentido, reiteró que considera que la Unión Europea "está perdiendo una gran oportunidad" al seguir posponiendo la firma de un acuerdo con el Mercosur.

"Y probablemente ustedes se han dado cuenta que Europa está hace muchos años fuera de la región, sustituida, por ejemplo, por otros proveedores como China", dijo.