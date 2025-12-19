Sanguinetti cree que acuerdo UE-Mercosur se concretará pero dista mucho de la idea inicial

El exmandatario, que gobernó en Uruguay en los períodos 1985-1990 y 1995-2000, sostuvo a la prensa que el tratado que se discute al día de hoy dista mucho de ser lo que se planificó en un inicio y que el texto actual "le da toda la garantía del Universo" a Francia, uno de los países más reticentes.

Recordó que él mismo fue un "testigo privilegiado" al asistir en 1999 al inicio de las negociaciones. "Han pasado tres décadas y no hemos podido avanzar. Creo que a esta altura el tratado se ha ido desdibujando muchísimo", planteó.

"Está lleno de cuotas y de salvaguardias. Aún aprobado no es lo que nosotros imaginábamos o pensábamos o soñábamos, pero esto es un tropezón que para mí no es sorpresivo", analizó el exmandatario.

Para Sanguinetti es difícil entender la postura de Francia, que se define a sí mismo como "un país campesino". "Es absurdo, porque hoy (los campesinos) ni pesan electoralmente ni pesan económicamente, pero Francia lo considera la esencia", subrayó.

El exmandatario uruguayo insistió en que el documento actual incluye "hasta una cuota ínfima de carne", lo que hace que, de por sí, sea restringido.

"Es un poco lastimoso realmente, porque yo comprendo lo que significa la agricultura en Francia, por un imaginario político histórico, pero a esta altura es un tratado que le da toda la garantía del Universo", sentenció.

La Unión Europea fracasó este jueves en el intento de conformar una mayoría suficiente que permitiese aprobar el acuerdo comercial con el bloque latinoamericano y que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajara el sábado a Brasil a firmarlo junto a sus homólogos del Mercosur.

Este viernes, Von der Leyen afirmó que los países de la Unión Europea necesitan "unas semanas más" y que solo han "pospuesto ligeramente" a enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

"Esta tarde hemos logrado un avance decisivo que allana el camino para la culminación satisfactoria del acuerdo con el Mercosur en enero", declaró Von der Leyen en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la UE.