Sheinbaum se muestra optimista ante la revisión del T-MEC: "Vamos por el buen camino"

"Yo, como lo he dicho, soy muy positiva, muy optimista en relación a esta revisión (...) Vamos por buen camino. La economía mexicana va a estar bien en el 2026", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Aunque Sheinbaum especificó que se trata de una revisión, y no de una renegociación, puso en valor las palabras de hace unos días del titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, como muestra del buen rumbo de las conversaciones que están llevando acabo los tres países.

"Él dijo que ha sido muy bueno el tratado, pero hay que revisar algunos temas, más o menos en pocas palabras. Es bastante larga su intervención y eso nos da una visión", apuntó.

Pese al optimismo mostrado, la mandataria recordó la política económica de Estados Unidos de aplicar aranceles a las importaciones desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, según destacó, en las negociaciones previas avanzaron "en todos los puntos" del tratado comercial entre los tres países implicados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se trabajó con todo el Gabinete. Y por supuesto manteniendo nuestros principios y lo mejor para México se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más", agregó.

A juicio de la mandataria mexicana, la situación actual "nos pone en una mejor posición" para la revisión del tratado, del que no concretó si se prolongará 16, 26 ó 30 años más.

Y reiteró que desde su Gobierno son "muy positivos y optimista" en esta negociación trilateral, ya que "el pueblo de México siempre nos saca adelante".

El T-MEC, suscrito en 2018 durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), arrancó el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior -el TLCAN suscrito en la década de 1990- y modernizar el marco comercial los tres vecinos norteamericanos.