Unos 240.000 afectados demandan a Coupang por masiva filtración de datos en Corea del Sur

Los demandantes interpusieron el jueves una acción de indemnización ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl en la que reclaman 100.000 wones (unos 68 dólares) por persona, lo que eleva el monto inicial de la demanda a 24.000 millones de wones (unos 16,2 millones de dólares).

Los abogados de las víctimas señalaron que el importe podría incrementarse hasta 300.000 wones por afectado.

La acción judicial se produce en medio del creciente malestar de los afectados por la respuesta de la empresa al suceso, especialmente por el desempeño de los representantes de Coupang durante una audiencia parlamentaria celebrada el miércoles, según la emisora.

El descontento público se intensificó por la ausencia del fundador y director ejecutivo de Coupang Inc., Bom Kim, a la comparecencia, lo que provocó críticas de legisladores y la presentación de una denuncia formal por inasistencia.

Harold Rogers, director ejecutivo de la filial surcoreana Coupang Corp., pidió disculpas durante la audiencia parlamentaria, aunque afirmó que la información filtrada no era altamente sensible, señalando que no se vulneró la ley de privacidad de EE.UU., donde se encuentra la sede global del grupo.

La cifra total de afectados engloba a casi toda la base de datos de clientes de la firma, que ha asegurado que ni la información de pago ni las credenciales de inicio de sesión se han visto comprometidos, pero sí detalles como los nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales de entrega de las cuentas.

Coupang, fundada en Corea del Sur pero incorporada y cotizada en Estados Unidos, opera la mayor plataforma de comercio electrónico del país asiático, de donde proviene la mayoría de sus ingresos.

La empresa enfrenta además una demanda colectiva en EE.UU. por el mismo incidente. Recientemente, la Policía realizó redadas en su sede central en Seúl, mientras la presidencia surcoreana hizo un llamamiento a la apropiada rendición de cuentas y compensaciones a los afectados.