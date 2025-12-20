Detenido en Portugal un hombre buscado en Marruecos por apoyar inmigración ilegal a España

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que detuvo al sospechoso, de 45 años, en la zona de Lisboa en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por las autoridades marroquíes.

Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2022, cuando el detenido supuestamente formaba parte de una red que, "a cambio de elevadas cantidades monetarias, facilitaba e introducía a personas ilegales en España".

Esta red usaba vehículos pesados de transporte de mercancía para transportar a los inmigrantes de forma clandestina y permitir su entrada en el espacio europeo.

Por estos hechos podría ser condenado a una pena de 20 años de prisión, según la PJ, que añadió que el detenido ya ha sido presentado ante un tribunal portugués, que ha ordenado que permanezca en prisión preventiva mientras aguarda a que avance el proceso de extradición.

