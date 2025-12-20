El Partido Comunista de Cuba condena "escalada de agresiones" de EE.UU. contra Venezuela

La formación política emitió una declaración replicada en redes sociales por su primer secretario y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos en la cual afirmó que el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe en aguas cercanas a Venezuela era una “muestra fehaciente de su total irrespeto a la soberanía”.

El PCC tachó de “falaz” el señalamiento de Washington de vincular a Maduro con el cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

También criticó “el reciente asalto y criminal incautación de un buque con petróleo venezolano por parte de fuerzas militares de Washington; el bloqueo total y completo a embarcaciones petroleras que entran y salen de Venezuela, y su arbitraria designación como organización terrorista internacional”.

Estos hechos “constituyen peligrosas acciones, intencionadamente articuladas, para justificar la concreción de los intereses intervencionistas y de dominación yanqui”, acorde con los comunistas cubanos.

El PCC reiteró su “inquebrantable apoyo y solidaridad con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su dirección nacional y militancia, así como con la fusión popular, militar y policial que lidera el presidente Nicolás Maduro”.

También llamó a la movilización de “partidos, movimientos sociales y a las fuerzas políticas de izquierda y progresistas” para demandar el cese de las agresiones contra Caracas.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este mismo sábado que interceptó a un petrolero en aguas internacionales del mar Caribe frente a las costas de Venezuela, el cual, según medios, ondeaba una bandera panameña.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por la Administración del presidente Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Trump ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

Cuba, aliada histórica del chavismo, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Washington para una eventual agresión a Venezuela.