Hijo de líder sindical venezolano dice desconocer su paradero tras 22 días de detención

"Nuestra familia ha recorrido fiscalías, tribunales y todos los centros de detención sin recibir ninguna información, nunca ha sido presentado ante un juez", denunció el hijo en un video difundido en X por varias organizaciones no gubernamentales.

Indicó que su padre, de 74 años, fue detenido "sin orden judicial" y "padece hipertensión arterial, diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca, y fue operado de la columna vertebral", por lo que, dijo, necesita medicación diaria.

"No sabemos dónde está ni cuál es su estado físico o de salud", aseguró Mario Elías Torres, quien también exigió a las autoridades permitir la entrega de medicinas y respetar los derechos humanos del líder sindical.

El hijo aseguró que, hasta la fecha, desconocen por qué fue detenido y señaló que su padre ha sido un defensor de los trabajadores y jubilados venezolanos y de sus familias, además de que ha denunciado "abusos, aun estando amenazado por ello".

Mario Elías Torres insistió en su petición de libertad para el líder de la CTV, el principal organismo sindical del país, y "para todos los presos políticos".

El viernes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció la detención de Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo (Fetracarabobo), cuya liberación exigió, y advirtió sobre la "criminalización del sindicalismo" en Venezuela.

En X, la organización dijo que el dirigente fue arrestado en Caracas tras presentarse voluntariamente, "cumpliendo con una medida cautelar de presentación que mantenía desde el año 2017", ante un tribunal militar en Fuerte Tiuna, la principal instalación castrense de la ciudad.

"Dicha medida fue revocada de manera sorpresiva, quedando detenido inmediatamente en sede judicial, sin que se conozcan razones objetivas que justifiquen esta decisión", indicó la ONG.

Escalante, detalló la organización, fue "detenido arbitrariamente" en 2017 y estuvo recluido cinco meses en la cárcel militar de Ramo Verde. Luego, añadió, fue excarcelado bajo medidas cautelares, incluyendo la exigencia de presentación periódica ante tribunales, que cumplía este lunes cuando fue detenido.

Asimismo, recordó que Fetracarabobo está afiliado a la CTV, cuyo secretario general, José Elías Torres, "se encuentra actualmente en situación de desaparición forzada".

Clipp calificó la detención como una "violación a la libertad de asociación y a los convenios internacionales" de la Organización Internacional del Trabajo.