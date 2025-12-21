Incendian seis vehículos en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

Los ataques ocurrieron en el transcurso de una hora (entre las 02:30 y las 03:30) y la Policía, que presume que se trataría de ataques direccionados, investiga la trazabilidad de los atentados para identificar a los responsables, señaló el portal Primicias.

El primer ataque ocurrió en el sector de San Martín de Porres, donde se incendió un taxi; posteriormente, una furgoneta fue incinerada en la calle Los Almendros. El siguiente lugar fue la zona de Casa Bonita, donde dos carros más fueron vandalizados, enumeró.

Otro de los escenarios fue el barrio La Guacharaca y el último en Nuevos Horizontes, indicó antes de señalar que testigos del hecho denunciaron que sujetos encapuchados rociaron con combustible a los automotores y luego les prendieron fuego.

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas atendió las emergencias, para evitar que el fuego se extienda a las casas de la zona.

Esta ola de ataques -recordó- se parece a los eventos del 29 de diciembre de 2023, cuando ocho vehículos fueron incinerados, aunque entonces también hubo enfrentamientos armados en las vías.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled) señaló que la ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71 % de los habitantes estuvo expuesto a ella, y "es probable que siga aumentando en 2026".