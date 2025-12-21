Indemnización por explosión de gas en Ciudad de México suma los 26,6 millones de dólares

“El monto asciende aproximadamente a 480 millones de pesos, de ese total, 429 millones de pesos (23,7 millones de dólares) ya han sido pagados, lo que representa un avance del 90 %”, indicó la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján, en una conferencia de prensa sobre este accidente que provocó la muerte de 32 personas, incluyendo al conductor de la pipa.

De ese monto total “comprometido a la reparación del daño”, precisó que de lo ya pagado fueron 266 millones de pesos (14,7 millones de dólares) para los familiares de las víctimas fallecidas, 136,5 millones de pesos (7,5 millones de dólares) para las 63 personas lesionadas y 27 millones de pesos (1,4 millones de dólares) se destinaron a quienes “sufrieron daños de otro tipo”.

“Al momento, de las 144 víctimas, 127 ya han recibido pago por la afectación correspondiente y se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas”, señaló Alcalde Luján.

También apuntó que “los casos pendientes” se concentran principalmente en “daños materiales y situaciones específicas que requieren trámites sucesorios, definiciones sobre patria potestad o seguimiento individualizado”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La titular de la FGJCDMX destacó que en comparación con “otros casos de múltiples víctimas en el país, la reparaciones alcanzadas en el Puente la Concordia se ubican por encima de los montos históricamente otorgados”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al esclarecimiento de lo ocurrido en la explosión en la Alcaldía de Iztapalapa, confirmó que el conductor, Fernando Soto Munguía, fue el responsable por “exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro” de contención, lo que fracturó el tanque y produjo una “fuga masiva de gas que derivó en un incendio de grandes proporciones”.

Asimismo, explicó que la “evidencia técnica” muestra que existen obligaciones que la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V. debía cumplir y que “al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en la ocurrencia del accidente”.

“En particular, de capacitar adecuadamente al operador en conducción segura de unidades con materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fugas de gas LP”, subrayó.

Enfatizó que también faltó la supervisión y control de “las jornadas de conducción verificando tiempos de descanso, límites de horas al volante y factores de fatiga, que incrementan el riesgo de pérdida de control”.

Por último, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, reconoció la labor de las autoridades, pero también admitió que “ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana”.

“Nada sustituye la ausencia de un ser querido”, resolvió sobre este caso en el que de los lesionados 52 personas ya fueron dadas de alta y cuentan con seguimiento médico.

El 10 de septiembre una pipa que transportaba gas LP perdió el control al incorporarse a una curva del Puente de la Concordia de la capital mexicana.

El impacto provocó un incendio que dejó 32 fallecidos, 63 lesionados, 8 personas expuestas a los hechos sin lesiones físicas pero con secuelas psicológicas y 42 familias y negocios que sufrieron daños materiales.