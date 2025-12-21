La Iglesia de México recuerda el significado de la Navidad y rechaza “toda violencia”

“Cuando la violencia normaliza la muerte, cuando la polarización rompe la convivencia, cuando la pobreza y la soledad se vuelven algo cotidiano, el pesebre nos devuelve una pregunta incómoda: ¿a quién le estamos negando el lugar?”, argumentó la institución religiosa en su penúltima edición del semanario ‘Desde la Fe’ de este 2025, un año marcado por conflictos armados en el mundo, incluido el país norteamericano.

La institución religiosa convocó a sus fieles en esta temporada decembrina a celebrar el significado de la Navidad a través de “la defensa de la dignidad humana” y del nacimiento de Jesús, “que nace en un pesebre y nos enseña que ninguna vida sobra”.

En ese sentido, el Episcopado señaló que una “premisa decisiva para la Iglesia” es que “la dignidad humana no se negocia” y que este valor es otorgado por Dios.

“La dignidad humana no se reclama ni se merece, y pertenece a toda persona más allá de toda circunstancia, estado o situación. Por eso, la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente en todo momento”, destacó el texto.

También destacó que en estas fechas “el Niño en el pesebre nos llama a no descartar al no nacido, ni al enfermo, ni al anciano; tampoco puede relativizar la vida del pobre, del migrante, del que vive con discapacidad, o del que ha caído en adicciones”.

Con este mensaje, la Iglesia busca que esta Navidad sea una celebración para “reconocer la dignidad de cada persona, defender toda vida y hacerle lugar al otro”, de lo contrario, afirmó, “le quitamos al pesebre la oportunidad de convertirse en un modo de vida y le damos valor como un simple elemento decorativo”.