Putin asegura que la alianza económica UEE es uno de centros del mundo multipolar

"La cooperación en el seno de la UEE, que se ha consolidado como uno de los centros independientes y autosuficientes del mundo multipolar emergente, continúa desarrollándose de forma constante", dijo Putin durante una reunión del Consejo Supremo de la organización que se celebra hoy en San Petersburgo (noroeste).

Putin destacó el aumento de los intercambios comerciales y la profundización de los lazos de cooperación entre los miembros de la UEE, confirmada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia.

Según el jefe del Kremlin, la dinámica de las relaciones dentro de la alianza aporta beneficios reales a cada uno de sus miembros y repercuta de forma positiva en la vida de la población de los cinco países.

La UEE, agregó, garantiza la estabilidad económica y la resiliencia de los países miembros, que es "especialmente importante en el contexto de las turbulencias en la economía global".

Se espera que Putin hable por separado con los líderes de todos los integrantes de la UEE que acudieron a San Petersburgo para la reunión de hoy y una cumbre informal de líderes de la Comunidad de Estados Independientes, que tendrá lugar mañana lunes.