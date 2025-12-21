Sicarios asesinan a cuatro personas dentro de un vehículo en Ecuador

La institución del orden se limitó a señalar que realizan las respectivas investigaciones del nuevo hecho de violencia, en el que una de las víctimas era una mujer embarazada, según la prensa local, que atribuye el suceso a bandas criminales.

Ciudadanos hallaron el vehículo con los cadáveres en torno a las 05:30 hora local (10:30 GMT), en la vía Santo Domingo-Quito, kilómetro 6, sector Chiguilpe.

Según las primeras investigaciones, las cuatro personas se movilizaban en un automotor cuando fueron atacadas a tiros, lo que hizo que el conductor perdiera el control y quedaran a un costado de la vía.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled) señaló que la ola de violencia criminal que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71 % de los habitantes estuvo expuesto a ella, y "es probable que siga aumentando en 2026".