Ataque de drones ucranianos daña dos muelles y dos barcos en la región de Krasnodar

"En la localidad de Volná del distrito Temriúkski debido al ataque de drones resultaron dañados dos muelles y dos barcos", informaron en Telegram las autoridades locales.

Todos los tripulantes de los barcos fueron evacuados, sin que se reportaran víctimas, añadieron.

Horas antes las autoridades indicaron que en una de las terminales de bombeo de crudo de esta localidad que acoge el puerto de Tamán se desató un incendio en una superficie de cien metros cuadrados tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado.

Según el Ministerio de Defensa rusa, durante las últimas doce horas las fuerzas antiaéreas derribaron 41 drones ucranianos sobre las regiones de Krasnodar y Briansk y sobre el mar Negro.

