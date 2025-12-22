Petrolera Cnooc inicia un nuevo proyecto 'offshore' en el mar de China Meridional

En un comunicado publicado hoy en su página web, Cnooc explicó que el proyecto está situado en aguas poco profundas de la cuenca de la desembocadura del Río de las Perlas.

El plan contempla la entrada en producción de diez pozos y prevé alcanzar en 2026 una producción cercana a los 18.000 barriles equivalentes diarios de crudo ligero.

Según la compañía, la nueva plataforma Xijiang 24-7 construida para este proyecto "es la primera plataforma no tripulada en alta mar de China para la exportación de mezclas de petróleo, gas y agua con enfriamiento a alta temperatura".

"Su innovador sistema de control térmico reduce el impacto de las altas temperaturas sobre los oleoductos submarinos, garantizando una producción estable y continua del yacimiento", detalló Cnooc, que posee el 100 % de los derechos de este proyecto y actúa como operador del mismo.

Esta iniciativa está ubicada en el norte del mar de China Meridional, una zona estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos.

China reclama la casi totalidad de estas aguas, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia.