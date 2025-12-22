Uruguay suspende pagos al astillero español Cardama hasta la resolución judicial del caso

Lazo aseguró a la prensa, en el acto por el 197 aniversario del Ministerio, que Presidencia amplió la denuncia contra el astillero y que, aunque el empresario Mario Cardama comunicó la colocación de la segunda quilla —pretendiendo que eso habilite pagos—, el Gobierno mantiene todo "en stand by" y solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó en 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno de Yamandú Orsi anunció su decisión de rescindir ese contrato, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce —que debía ofrecer el aval— se encontraba en proceso de liquidación.

En este sentido, Lazo indicó que ahora inspectores uruguayos están en España acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, que respalda el trabajo estatal, para verificar avances reales.

La ministra expresó su preocupación por la reciente "aceleración" de los trabajos tras un período de parálisis y advirtió que "la colocación de la quilla puede ser solamente presentar una chapa", subrayando que Uruguay no cederá en la calidad del material, pues de ella depende la seguridad de sus efectivos.

Ante esta consulta, Lazo respondió que los apuros en los últimos días hacen que se corra un riesgo en la calidad del producto a entregar y aclaró que su prioridad no es una "aversión hacia el empresario", a quien afirma que solo vio dos veces, sino cuidar a los funcionarios del Estado.

La ministra subrayó la necesidad estratégica de las OPV ante un "contexto mundial complejo" y la importancia de explorar alternativas regionales para consolidar soberanía compartida con los países vecinos.

En ese sentido, el presidente Orsi afirmó el pasado 9 de diciembre que Uruguay contará "sí o sí" con las patrullas oceánicas que inicialmente fueron encargadas a Cardama y aseguró que el gobierno uruguayo está trabajando en ver la forma para lograr el objetivo central, que es tener las patrullas.