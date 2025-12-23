Colonos atacan a una familia palestina, hiriendo a cuatro niños, al sur de Cisjordania

El ataque, producido este lunes, se enfocó "contra la casa de Mahmoud al Daghameen, cerca de al Samou, al sur de Hebrón. Durante el ataque, cuatro niños, el menor de tan solo seis meses, resultaron heridos. Los colonos también atacaron el rebaño de ovejas de la casa, matando a algunas y hiriendo a otras", contó a EFE un vecino de la localidad.

La Policía israelí arrestó este martes a al menos cinco de los presuntos implicados en el ataque tras haber recibido informes de que un grupo de jóvenes del cercano asentamiento de Susya estaba asaltando la aldea, según compartió en un comunicado oficial.

La nota policial especifica que, "en una operación rápida, fuerzas de la Jefatura de Investigaciones del distrito, incluyendo la Unidad Central de Investigaciones, detectives y la Comisaría de Policía de Hebrón, arrestaron a cinco sospechosos" quienes supuestamente "ingresaron a terrenos palestinos, causaron daños materiales y rociaron gas pimienta".

Imágenes de las cámaras de seguridad compartidas por la familia muestran a los atacantes golpeando a las ovejas en su corral con lo que parecían ser grandes postes de metal, antes de que el video se cortara repentinamente después de que uno de los hombres lograra desactivar el dispositivo de vigilancia.

Además, los Daghameen difundieron un segundo vídeo mostrando a seis hombres enmascarados aporreando las puertas y ventanas de su casa y rajando los neumáticos de su vehículo.

El Ejército israelí ha matado al menos a 982 palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, y otros 21 han sido asesinados a manos de colonos, reveló a finales de noviembre la ONG israelí B’Tselem.

“La situación en Cisjordania se deteriora día a día y solo empeorará, porque no existe ningún mecanismo interno ni externo que frene a Israel ni detenga su continua política de limpieza étnica”, denunció entonces Yuli Novak, directora de B’Tselem.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94% de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación y solo el 3% de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.