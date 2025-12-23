Gremial de trabajadores venezolanos considera "ilegítimo" el arresto de dos sindicalistas

Redacción América, 23 dic (EFE).- La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) consideró este martes "ilegítimo" el arresto desde noviembre pasado de los sindicalistas José Elías Torres y William Lizardo, quienes -según la gremial- se encuentran en situación de indefensión al no haberse respetado su debido proceso, no existir una causa conocida y permanecer ambos aislados de sus familiares y abogados.