Madre de niña desaparecida desde octubre en California es arrestada por su asesinato

Ashlee Buzzard, de 40 años, fue detenida este martes por la muerte de su hija Melodee Meza Buzzard, en un caso que ganó la atención nacional y en el que se involucró el FBI.

En una conferencia de prensa, el alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, dijo que el pasado 7 de octubre la madre emprendió un viaje con la pequeña desde su domicilio en California hasta Nebraska.

Ese día la pequeña fue captada por las cámaras de un local de alquiler de automóviles, que registró a la niña disfrazada.

Dos días después, el 9 de octubre, Melodee fue vista por última vez cerca de la frontera entre Utah y Colorado.

La mujer regresó del viaje sin la niña y no denunció su desaparición.

Las autoridades conocieron el caso después que la escuela a la que asistía la menor reportara que no había asistido a clases.

Buzzard no cooperó durante la investigación de forma activa.

El cuerpo de Melodee fue encontrado el pasado 6 de diciembre por una pareja que tomaba fotografías en un paraje despoblado en el condado de Wayne, Utah.

Brown dijo que al parecer la niña murió de un disparo en la cabeza y que la acusada intentó "deliberadamente" ocultar sus pasos. Sin embargo, las autoridades han podido recolectar pruebas que "indican claramente" que el crimen fue cometido por ella.

El padre de Melodee, Rubiel Meza, murió en 2016 cuando la niña apenas tenía pocos meses de nacida. Su familia paterna asegura que la madre no dejaba ver a la pequeña, según información citada por Los Angeles Times.