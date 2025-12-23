Managua rinde homenaje a víctimas del terremoto que devastó la ciudad hace 53 años

Encabezados por la alcaldesa Reyna Rueda, una delegación de la Alcaldía de Managua depositó ofrendas florales en la denominada "Fosa común difuntos del terremoto 23 de diciembre de 1972", en el Cementerio General de la capital nicaragüense.

"Más de mil personas están enterrados en esa fosa común, que no pudieron ser identificados. Son hechos que nos marcan para toda la vida", declaró la alcaldesa Rueda durante el acto, en el que participaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, Policía Nacional y sobrevivientes del terremoto.

Por su lado, otra representación de la Alcaldía de Managua y de la Juventud Sandinista 19 de Julio, el brazo juvenil del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), depositaron ofrendas florales en el "Monumento de las víctimas", cerca del lago Xolotlán o de Managua.

El terremoto de 1972, el mayor desastre en la historia de Nicaragua, dejó en ruinas una de las ciudades más modernas de Centroamérica en aquella época, con una arquitectura ecléctica que exponía edificaciones verticales que nunca más volvieron a erigirse en Managua por temor a este tipo de desastres.

La catástrofe, que causó conmoción internacional, despertó el interés de la estrella puertorriqueña de los Piratas de Pittsburgh Roberto Clemente, quien una semana después tomó un avión con ayuda para los damnificados, pero murió cuando la nave se desplomó en el mar Caribe.

Clemente, declarado héroe nacional, había participado poco antes en el Mundial de Béisbol Nicaragua de 1972, como mánager de la selección nacional de Puerto Rico.

Por su lado, la banda británica The Rolling Stones ofreció el 18 de enero de 1973 un concierto en el Foro Inglewood, en California, para ayudar a los damnificados del terremoto.

Su vocalista, Mick Jagger, estaba casado con la nicaragüense Bianca Pérez, conocida como Bianca Jagger.

El grupo Santana, que tenía como timbalero al nicaragüense José 'Chepito' Areas, también apoyó la causa.

Tras el terremoto, el antiguo centro de la capital nicaragüense quedó en escombros durante más de tres décadas, debido a una serie de decisiones gubernamentales, disposiciones legales, y contradicciones entre la Alcaldía de Managua y el Gobierno Central.

El sismo de hace 53 años provocó que una parte, no estimada, de los 400.000 habitantes de Managua en 1972 migrara hacia otras ciudades o países.

También causó que Managua creciera de forma dispersa, sin un centro definido, y perdiera su nomenclatura, la que nunca volvió a recuperar.