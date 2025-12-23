Nicaragua denuncia en la ONU "actos de piratería" y "saqueo" de recursos de Venezuela

"Denunciamos que estos robos, el secuestro de buques petroleros y el despojo de activos financieros, que atentan contra la soberanía del pueblo de Venezuela y constituyen un peligroso atentado contra la paz y la estabilidad de toda la región de América Latina y el Caribe, con consecuencias que impactan catastróficamente en el comercio y la navegación mundial", dijo el representante permanente de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida.

Nicaragua condenó, además, las agresiones y hostilidades continuas e intensificadas hacia Venezuela, "que se han traducido en un bloqueo económico criminal y en una guerra híbrida diseñada para infligir el máximo sufrimiento a su población civil", continuó el diplomático nicaragüense, cuyo discurso fue compartido por el Gobierno de Managua.

"Estas acciones deliberadas buscan provocar el colapso de una nación soberana para imponer por la fuerza, intimidación y la hambruna, un Gobierno dócil y servil al servicio de intereses egoístas foráneos", agregó.

Nicaragua, prosiguió Hermida, exige "el cese inmediato del despliegue militar de Estados Unidos en nuestra región de América Latina y el Caribe".

"Esta presencia militar pirata es una amenaza directa a la seguridad de nuestras naciones, estas políticas de agresión son un descarado acto para cambiar Gobiernos legítima y democráticamente electos", añadió.

Nicaragua demanda "poner fin a las acciones imperialistas y colonizadoras de los Estados Unidos en nuestra región", e instó a la comunidad internacional "a preservar y respetar el espíritu y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: tales como, abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la igualdad soberana de los Estados", dijo el funcionario.

Asimismo, Nicaragua expresó "solidaridad inquebrantable, fraterna y militante con el Gobierno Constitucional del presidente Nicolás Maduro, con el pueblo Chavista y Bolivariano, y con las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas de Venezuela".

Resaltó que la soberanía e integridad territorial de Venezuela "se respeta" y que "es parte integral de nuestra América Latina y caribeña", y que "su lucha es nuestra lucha".

Por tanto, Managua exigió que se respete la "dignidad y soberanía" de Venezuela, su derecho inalienable a comercializar sus recursos naturales libremente, y pidió "que se ponga fin de manera inmediata a todas las medidas coercitivas unilaterales ilegales, las cuales socavan la estabilidad de la región y constituyen un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional".