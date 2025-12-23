Rusia lanza ataque masivo con misiles y drones contra infraestructura energética ucraniana

"Rusia vuelve a atacar nuestra infraestructura energética. Por ello se han introducido cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania. Tan pronto como la situación de seguridad lo permita, los equipos de rescate y los trabajadores del sector energético comenzarán a reparar los daños causados por el ataque para restablecer el suministro eléctrico en las regiones lo antes posible", según el comunicado ministerial, publicado en Facebook.

El ministerio agrega que los cortes de emergencia se levantarán una vez que se haya estabilizado la situación en el sistema energético.

"Instamos a todos a mantener la calma y a seguir la información oficial", añade.

También Ukrenergo informó en Telegram de que "como consecuencia del ataque masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania" y pide a la población estar atenta a los mensajes de los operadores del sistema de distribución de su región.

"Si ahora tiene electricidad, por favor, ¡consúmanla con moderación!", añade.

El ataque combinado con misiles y drones ha obligado a declarar la alerta aérea en toda Ucrania, según se desprende del mapa de alertas aéreas y a las informaciones de la Fuerza Aérea ucraniana en redes.

Además se informó de la activación de la defensa antiaérea en Kiev y la región homónima, así como en la de Ivano-Frankivsk.