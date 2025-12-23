Suben a cinco los muertos por desplome de avión de Marina mexicana durante misión en Texas

Ciudad de México, 22 dic (EFE).- Aumentó cinco la cifra de personas fallecidas, una no localizada y dos rescatadas con vida, tras el desplome de una aeronave de la Marina mexicana durante una misión médica, en las inmediaciones de Galveston, Texas (Estados Unidos), según informó este lunes la Armada de México.

En un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informó este lunes por la noche que de los ocho tripulantes de la aeronave dos personas se encuentran con vida, cinco fallecidas, y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades.

"Se continúan las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston, para los trámites correspondientes", indicó y reiteró sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro

En la aeronave de la Armada mexicana viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles. Previamente se había informado que de al menos dos personas muertas, dos no localizadas y otras cuatro rescatadas.

Los hechos ocurrieron durante una misión de apoyo médico junto con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

Tras el desplome, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a seis personas, dos de ellas sin vida, apuntó la Secretaría de Marina (Semar), en un comunicado.

"Continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada", agregó.

La autoridad mexicana no precisó la identidad de las víctimas y señaló que la aeronave "se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado".

"Una aeronave tipo King Air ANX 1209 perteneciente a esta institución, realizaba una misión de apoyo en el marco de 'Plan Marina' en coordinación con la Fundación Michou y Mau, misma que presentó un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos", detalló la institución en un boletín previo.

Indicó que inmediatamente se activaron "los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, asimismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada".

Finalmente, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas de los hechos, al tiempo de que se mantiene en coordinación con el consulado de México en Houston para los trámites necesarios.

La Fundación Michou y Mau, creada en 1998, atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.