Tailandia y Camboya mantienen combates fronterizos en la víspera de negociación militar

Según las Fuerzas Armadas de Tailandia, 42 civiles y 22 militares han muerto en el país desde que estallaron las refriegas el pasado 7 de diciembre, en el marco de la disputa territorial histórica con Camboya, que cuenta 21 civiles fallecidos y no informa de bajas en el sector castrense, según los partes publicados hoy.

Mientras Bangkok sitúa en 160.611 el número de refugiados que tuvieron que abandonar sus hogares por seguridad, Nom Pen ha contabilizado 544.685 desplazados durante las casi tres semanas de hostilidades en la divisoria, de unos 820 kilómetros.

El Gobierno del primer ministro camboyano, Hun Manet, tilda de "barbáricas" las acciones de Tailandia, que asegura actuar apegada a principios humanitarios.

Bangkok insistió este martes en que la contraparte sigue mintiendo sobre su voluntad de acordar un cese de hostilidades, debido a numerosos ataques contra población civil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las acusaciones cruzadas se mantienen un día antes de que los militares de ambos países se reúnan para limar asperezas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkaew, reiteró que la reunión del miércoles tendrá lugar en Chanthaburi, una zona fronteriza del lado tailandés, y estará presidida por el Comité General de Fronteras (GBC), un mecanismo de seguridad usado anteriormente para acordar medidas en aras de mantener la paz en áreas limítrofes.

El canciller insiste en que las negociaciones del GBC tomarán "el tiempo que sea necesario", con vistas a alcanzar compromisos que incluyan retirar armamento pesado y minas antipersonas, siempre bajo un enfoque bilateral, pese a que agradeció los esfuerzos de China y Estados Unidos para un cese de hostilidades.

Camboya, por su parte, dijo hoy que espera pactar el respeto e implementación del acuerdo de alto el fuego de finales de julio, cuando cinco días de enfrentamientos similares dejaron medio centenar de muertos en áreas limítrofes.

Nom Pen, en una declaración difundida por el Ministerio de Información, destacó la necesidad de acordar "el regreso seguro y digno, sin obstrucciones, de los civiles de las zonas fronterizas".

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.