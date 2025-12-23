Taiwán sumará 5 cables submarinos de telecomunicaciones tras sabotajes vinculados a China

Así lo avanzó este martes el ministro taiwanés de Asuntos Digitales, Lin Yi-jing, durante la sexta reunión del Comité de Resiliencia de Defensa de toda la Sociedad, un grupo creado por la Oficina Presidencial que busca garantizar el funcionamiento normal de Taiwán en caso de emergencia o catástrofe natural.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lin aseguró que los nuevos cables submarinos estarán reforzados con una capa protectora tipo "armadura", por lo que no se dañarán fácilmente.

"Debemos asegurarnos de que nuestro internet permanezca conectado durante tifones, terremotos o cualquier otra emergencia", aseveró el ministro, que no aclaró cuándo se instalarán estos nuevos cables.

La iniciativa se conoce dos semanas después de que el Parlamento taiwanés aprobara una batería de reformas legislativas que contempla sanciones por dañar cables submarinos, tuberías de gas natural o tuberías de agua, y que autoriza además la confiscación de los equipos utilizados en estos actos.

Este paquete normativo se aprobó tras la detención, el pasado febrero, del 'Hong Tai 58' -un carguero de bandera togolesa y vinculado a China- y de su tripulación por haber dañado un cable submarino ubicado frente a la costa suroeste de la isla.

El Tribunal del Distrito de Tainan (sur) condenó en junio al capitán del barco, un hombre de nacionalidad china apellidado Wang, a tres años de prisión por sabotear el cable, mientras que el resto de tripulantes fueron deportados.

Taiwán cuenta actualmente con catorce cables submarinos internacionales y diez nacionales, según datos de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, que estimó que la isla sufre un promedio de siete a ocho incidentes de cables cortados cada año.

Las autoridades insulares creen que los cortes de cables submarinos forman parte de las operaciones en "zona gris" emprendidas por Pekín con el propósito de presionar al Gobierno taiwanés, actualmente liderado por William Lai, considerado un "independentista" y un "alborotador" por China.