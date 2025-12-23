Un juzgado prohíbe a las exmonjas cismáticas de España acercarse a sus antiguas hermanas

Esta prohibición, considerada como una medida cautelar, se extiende también a los abogados y procuradoras de las exmonjas cismáticas, informó a través de un comunicado la Oficina del Comisario Pontificio, que la Santa Sede designó para resolver el cisma y que es el arzobispo de Burgos (norte), Mario Iceta.

Las mojas de este monasterio del norte de España se desligaron de la Iglesia católica en mayo de 2024 y se pusieron bajo el mandato de un exobispo considerado parte de una secta por la autoridad eclesiástica, que en junio de ese año las excolmungó

Por otra parte, dos de las monjas más mayores de Belorado, no expulsadas y que siguen la regla, fueron dadas de alta hoy en el hospital de Bilbao (norte), adonde fueron trasladadas el 18 de diciembre junto a otras tres compañeras por decisión de la autoridad judicial, para examinar su estado de salud.

Después de permanecer ingresadas desde entonces en ese centro hospitalario, "debido al gran deterioro en que se encontraban por las condiciones insalubres, precarias y deficitarias en la que vivían y que ellas mismas han manifestado", ambas han recibido el alta médica, otra permanece internada y las dos restantes no precisaron de ingreso.

Las cuatro hermanas no hospitalizadas pasarán la Navidad en algunos de los catorce monasterios que tiene en España la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, "bajo el cuidado y cariño de quienes componen estas comunidades monásticas", según el comunicado del Comisario Pontificio para los monasterios de clarisas de Belorado (Burgos), Orduña y Derio (Vizcaya).

Por otra parte, la demanda de vulneración de derechos fundamentales interpuesta contra el arzobispado de Burgos por las exmonjas cismáticas, tras su expulsión de la Iglesia católica, ha sido inadmitida por el tribunal.

Además el juzgado ha decretado que carecen de personalidad jurídica las autodenominadas Asociaciones Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio, que las exmonjas adoptaron para defender sus derechos fundamentales de libertad religiosa, de asociación y de principio de igualdad.

Entre otras consecuencias de ambas resoluciones, según el comunicado de la Oficina del Comisario Pontificio, las disidentes no podrán personarse en el procedimiento de desahucio del monasterio de Derio y, las "autodenominadas" asociaciones quedan excluidas "del procedimiento de resolución del contrato de compraventa del monasterio de Orduña".

La solución a este último asunto, según el comunicado, queda sometida "al posible acuerdo que pueden alcanzar el comisario pontificio y el Monasterio de la Inmaculada de Vitoria".