Bolsonaro sale de prisión para ser operado en Navidad de una hernia inguinal bilateral

La autorización fue concedida por el magistrado Alexandre de Moraes, el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

El líder ultraderechista abandonó la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece recluido en una celda especial desde el 22 de noviembre, hacia las 09:30 hora local (12:30 GMT), escoltado discretamente por cuatro vehículos y algunos agentes motorizados, según las disposiciones del magistrado De Moraes.

Tras un recorrido de apenas cinco minutos, el exmandatario, de 70 años, ingresó por el garaje al hospital privado donde le será realizada la intervención, prevista a partir de las 09:00 hora local (12:00 GMT) de este jueves.

La cirugía para corregir las dos hernias inguinales debe durar unas cuatro horas, se desarrollará bajo anestesia general y mantendrá internado a Bolsonaro en el hospital entre cinco y siete días, dependiendo de su evolución.

Según el boletín divulgado por el Hospital DF Star de Brasilia, donde será operado, el ex jefe de Estado superó los exámenes preoperatorios y los médicos le declararon "apto" para el procedimiento.

El parte indicó además que durante su recuperación se valorará la posibilidad de someterle a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de aplacar sus recurrentes crisis de hipo.

Bolsonaro sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el magistrado, durante su estancia en el hospital el ex jefe de Estado (2019-2022) solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa, Michelle Bolsonaro.

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar puntualmente a su padre.

Sin embargo, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, recientemente destituido de su cargo en la Cámara Baja y quien vive en Estados Unidos desde marzo, no fue autorizado por el juez De Moraes.

El magistrado también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario y señaló que cualquier visita adicional tendrá que contar con el aval de la Justicia.

Durante su ingreso en la clínica, el líder ultraderechista estará vigilado durante las 24 horas con al menos dos agentes en la puerta de su habitación y otros miembros de la Policía Federal dentro y fuera del centro médico.

Bolsonaro fue condenado por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, el exgobernante está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

Sin embargo, la semana pasada, el Parlamento brasileño aprobó una ley que lo beneficia con una significativa reducción de su pena. Lula ya anunció que vetará el proyecto, aunque el Congreso aún podría derribar la decisión del mandatario y hacer efectiva la iniciativa.