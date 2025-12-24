El crudo Brent baja y cierra a 62,24 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, descendió 0,14 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 62,38 dólares.

El precio tendió a la baja en una jornada de poco volumen de negociación por las fiestas navideñas.

Así, el oro negro se estabilizó tras haber subido esta semana durante varias sesiones debido al temor de una interrupción en los suministros de petróleo por parte de Venezuela, después de que Estados Unidos interceptara el domingo un buque venezolano en el Caribe, lo que ha generado inquietud sobre restricciones a las exportaciones.

Además, según los expertos, el precio del petróleo tendió también ligeramente a la baja hoy debido a que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en 2,39 millones de barriles la semana pasada.

