ONG denuncia "numerosas violaciones de los DDHH" por las partes del conflicto en el Yemen

La ONG se refirió en el documento a prácticas como "la detención arbitraria continuada" de activistas, "los continuos ataques contra profesionales de los medios de comunicación" o "la imposición de severas restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa".

Entre los casos sucedidos durante los últimos tres meses, el informe destacó los del abogado de derechos humanos Abdulmajed Sabra, la actriz y modelo Intisar Abdulrahman al Hammadi o los periodistas Adel al Nazili, Naseh Shaker, Abdulrahman Anis y Osama al Kurbash.

También recordó que la semana pasada el número de personal detenido de Naciones Unidas en el país ascendió a 69 y que el pasado 4 de diciembre el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen impuso a la ONG Mwatana para los Derechos Humanos la prohibición de operar en ciertas áreas del país bajo su control.

Los casos denunciados por el GCHR implican a las tres principales partes del conflicto: el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, el separatista Consejo Sureño de Transición (CTS) -con el que el Gobierno tiene un acuerdo de reparto del poder-, y los rebeldes chiíes hutíes.

Por ello, la ONG insta "una vez más" a todas las partes del conflicto a liberar inmediatamente a "todas las personas arrestadas, detenidas o juzgadas arbitrariamente", respetar el derecho a la libertad de prensa y de reunión pacífica, y garantizar que los profesionales relacionados con la información o los derechos humanos "puedan llevar a cabo su labor legítima y expresarse libremente sin temor a represalias y sin restricciones de ningún tipo, incluido el acoso judicial".

El Yemen lleva más de una década sumido en el conflicto actual, con su capital, Saná, tomada por los hutíes desde el inicio de la guerra.

Aunque el CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, y la presidencia del Gobierno, con apoyo de Arabia Saudí, han mantenido una frágil tregua contra los rebeldes, los avances de los separatistas sureños por el este del país podrían conducir a un nuevo conflicto interno, como advirtió este martes en un comunicado el presidente del país, Rashad al Alimi.