Perú afirma que no existe una emergencia sanitaria por tos ferina en la Amazonía del país

"El trabajo está dando resultados, la cobertura de vacunación, que estaba alrededor de 30 %, hoy está por encima del 80 %, es una clara muestra de que el trabajo emprendido estos dos últimos meses ha dado resultados", sostuvo Quiroz en un comunicado difundido por el Ministerio de Salud (Minsa).

En ese sentido, el ministro confirmó que 52 niños han fallecido por la enfermedad, pero dijo que esa cifra corresponde al total nacional desde enero de este año y no exclusivamente a Loreto, ni a la zona del río Chambira, donde se reportaron dos decesos meses atrás, acotó.

Quiroz aseguró que, por el contrario, la cifra de muertes ha disminuido gracias a las acciones emprendidas por las autoridades, aunque dijo que el reto principal en la zona ha sido la resistencia sociocultural de las comunidades ante la vacunación y las barreras naturales de acceso, por tratarse de localidades muy remotas.

El ministro aclaró que el proceso para una eventual declaración de emergencia sanitaria en Loreto debe ser sustentado técnicamente por el gobierno regional, que es el organismo competente para remitir la solicitud al Minsa que, si eso sucede, deberá evaluar el pedido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades sanitarias de Perú intensificaron a mediados de este mes las acciones de inmunización en las comunidades ubicadas en la cuenca del río Chambira, con el objetivo de proteger a la población ante la identificación de casos de tos ferina en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque la información no especificó la cantidad de casos nuevos, los datos de la Sala Situacional de Enfermedades del Ministerio de Salud señalaron que durante este año ya se habían registrado 3.952 casos confirmados y probables de tos ferina en todo el país.

En su último reporte, con datos al 15 de noviembre pasado, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto informó de 2.818 casos de la enfermedad en esa jurisdicción durante todo el año.

En ese sentido, la campaña de inmunización en la cuenca del río Chambira comprende el despliegue de brigadas de respuesta rápida para inmunizar a niños menores de 5 años y a mujeres gestantes contra tos ferina, poliomielitis, sarampión, fiebre amarilla y otras enfermedades inmunoprevenibles.

Desde fines de septiembre pasado, las brigadas sanitarias llegaron hasta comunidades indígenas alejadas de Loreto para ofrecer una "atención integral" a sus pobladores, mientras que en octubre también se intensificó la vacunación entre niños y madres gestantes en la región amazónica de Ucayali, con el objetivo de prevenir la incidencia de la tos ferina.

Estas medidas se anunciaron luego de que un grupo de exministros de Salud pidió que se declare la emergencia sanitaria ante los casos de tos ferina en el Datem del Marañón (también en Loreto), pero el Ministerio de Salud del entonces gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) aseguró que no había "necesidad" de tomar esa medida porque el brote estaba controlado.