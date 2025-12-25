Ecuador invertirá más de un millón de dólares en mejorar 25 centros de desarrollo infantil

El anuncio lo hizo en un festival navideño celebrado en Guayaquil, donde Noboa aseguró que uno de sus "compromisos más grandes" es "asegurar el futuro de los niños, un futuro sano y lleno de oportunidades".

"Esta es una obra enorme, una obra que beneficiará directamente a 1.662 niños y niñas de todo el país. Y esta inversión y mucho más, que es lo que haremos en los próximos tres años, es lo que ustedes se merecen", agregó el mandatario.

Noboa dijo que Ecuador es "un país con estabilidad económica" y que "puede atender a sus ciudadanos, a los niños y a las familias de una manera en que antes no se podía".

Los centros de desarrollo infantil que serán mejorados están ubicados en las provincias de Carchi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Los Ríos. Los trabajos iniciarán este viernes y concluirán en marzo de 2026, de acuerdo a información del Gobierno.

