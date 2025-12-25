Expresidentes latinoamericanos felicitan a Asfura por victoria en elecciones de Honduras

"Los miembros y expresidentes del Grupo Libertad y Democracia felicitamos al empresario y exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, por su elección como nuevo presidente de la República de Honduras", señaló un comunicado del Grupo.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado el miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40.26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

"Este resultado representa un paso significativo para la democracia hondureña y para América Latina y el Caribe, y expresa la voluntad soberana del pueblo hondureño en favor de un nuevo comienzo, basado en el respeto por las instituciones, el Estado de derecho y las libertades fundamentales, frente a las expresiones de demagogia y populismo que han afectado a la región", añadió hoy el Grupo en su comunicado.

Del Grupo forman parte los expresidentes Guillermo Lasso (Ecuador), Iván Duque (Colombia), Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón (México), Rafael Calderón (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá) y Mauricio Macri (Argentina), entre otros.

Los expresidentes hicieron un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a acompañar este proceso democrático, a reconocer y respetar los resultados electorales, y a contribuir a la protección de la institucionalidad y la estabilidad democrática en Honduras.

Por último, desearon a Asfura los "mayores éxitos" en su mandato y expresaron su respaldo a su propósito de unir a los hondureños, promover el diálogo democrático y articular a todas las fuerzas vivas del país en favor del desarrollo, la reconciliación y el progreso de Honduras.