La familia del investigador francés arrestado en Rusia espera su liberación estas fiestas

En declaraciones a varios medios franceses, los familiares de Vinatier mostraron su esperanza de que ese gesto del Kremlin pueda concretarse en los próximos días.

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo saber por su parte que está "plenamente movilizado para obtener su liberación lo más rápidamente posible, con el apoyo de los servicios del Estado concernidos".

Su entorno aseguró que tiene un seguimiento constante de la situación de Vinatier, "arrestado, condenado y retenido arbitrariamente en Rusia".

Respondió así a las declaraciones del portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, que en una rueda de prensa aseguró que ha hecho "una proposición" a París, que no precisó por tratarse de "un asunto muy sensible" y agregó que "la pelota está en el tejado de Francia".

Tras esas palabras, la familia de Vinatier recuperó la esperanza para poder obtener la liberación.

En declaraciones a la televisión BFMTV, su madre aseguró que se encuentra "en buen estado de salud", que el arresto en Rusia "le ha cambiado" y que "ha hecho un gran trabajo psicológico" para resistir la detención.

Vinatier, de 49 años, especialista en la era post-soviética, trabajaba para el Centro de Diálogo Humanitario, una ONG suiza que se dedica a la diplomacia privada para mediar en la solución de conflictos.

Se encontraba en la zona para mediar sobre el conflicto ucraniano cuando fue detenido en junio de 2024, condenado en octubre a tres años de cárcel por considerarle un "agente extranjero" que recolectaba información militar para ser usada contra Rusia.

El detenido reconoció los hechos aunque aseguró que ignoraba estar cometiendo un delito.

En agosto pasado fue juzgado por espionaje, pena que podría agravar su situación penitenciaria si se confirma en el proceso programado para febrero próximo.

Francia exige su liberación y considera su arresto un arma para negociar con los occidentales en la esfera internacional.

Estos últimos movimientos se producen después de que Macron mostrara su disposición a retomar el diálogo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, con quien las relaciones son casi inexistentes tras la invasión rusa de Ucrania.